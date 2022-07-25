Новости последнего часа: прием заявок на онлайн-голосование начался в 7 регионах РФ

Телеканал Москва 24 рассказал о событиях последнего часа. Так, прием заявок на онлайн-голосование начался в 7 регионах РФ.

Совбез ООН обсудит 29 июля ситуацию на Украине.

Икра в РФ из-за маркировки может подорожать, но будет качественной.