Покупателей предупредили о мошенниках, помогающих оформить заказ в IKEA

Параллельно с рестартом онлайн-распродажи в IKEA в Сети вновь появились объявления от людей, которые предлагают якобы помочь с оформлением заказа. Реклама таких услуг появилась в одном из районных чатов. Причем автор этого объявления предлагает не только помощь с шопингом на сайте, но и с получением дополнительной скидки.

Однако пользователям советуют аккуратнее относиться к таким предложениям в Интернете, ведь это вполне могут быть мошенники. Так, известны случаи, когда люди доверяли подобным объявлениям, и в итоге оставались и без товаров из магазина, и без денег.

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