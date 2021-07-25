В Переславле-Залесском проходит фестиваль воздухоплавания

В Переславле-Залесском сегодня проходит 20-й фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России". Однако место старта воздушных шаров в этом году не разглашают, чтобы не привлекать большое количество зрителей.

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