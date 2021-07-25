В Москве выявили 3 406 новых случаев коронавируса

В Москве подтвердили 3 406 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 482 пациента.

В Подмосковье COVID-19 подтвердился у 2 191 человека. Выписали по выздоровлению 1 955 пациентов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.