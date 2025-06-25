Церемонии бракосочетания впервые прошли на Манежной площади

Свадьба с видом на Кремль: на Манежной площади впервые прошли выездные церемонии бракосочетания. В красивую дату 25.06.2025 две столичные пары поженились на фестивальной площадке проекта "Лето в Москве".

Церемонии состоялись в окружении тропических растений – они появились на Манежной площади в рамках ландшафтного фестиваля "Сады и цветы". Специально для молодоженов выделили отдельную зону, чтобы новобрачные и их гости смогли насладиться атмосферой площадки без посторонних глаз.

Возможность сыграть уникальную свадьбу влюбленные пары получили в подарок от города в рамках проекта "Новые адреса счастья". Он позволяет сочетаться браком в самых красивых и необычных местах Москвы. Сейчас для проведения торжественных церемоний в столице доступно свыше 50 локаций.

С организаторами, новобрачными и гостями торжества на Манежной площади пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.