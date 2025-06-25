Испанские слизни начали уничтожать урожай дачников в Москве и области

В Москве и Подмосковье началось нашествие испанских слизней – вредители проснулись после дождей и массово уничтожают урожай дачников. Слизни быстро размножаются и практически не реагируют на стандартные химические и физические отпугиватели.

По словам агрономов, испанский слизень часто попадает на участки вместе с посадочным материалом и грунтами, а защитная слизь делает его несъедобным даже для птиц.

Дачники отмечают, что за последние недели вредители испортили до половины урожая клубники и других культур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.