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25 июня, 13:15

Общество

Испанские слизни начали уничтожать урожай дачников в Москве и области

Испанские слизни начали уничтожать урожай дачников в Москве и области

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В Москве и Подмосковье началось нашествие испанских слизней – вредители проснулись после дождей и массово уничтожают урожай дачников. Слизни быстро размножаются и практически не реагируют на стандартные химические и физические отпугиватели.

По словам агрономов, испанский слизень часто попадает на участки вместе с посадочным материалом и грунтами, а защитная слизь делает его несъедобным даже для птиц.

Дачники отмечают, что за последние недели вредители испортили до половины урожая клубники и других культур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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