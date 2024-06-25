Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:15

Общество

ЦОДД призвал автомобилистов проявить повышенное внимание за рулем из-за непогоды в Москве

ЦОДД призвал автомобилистов проявить повышенное внимание за рулем из-за непогоды в Москве

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве 26 июня

Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 25 июня

Минпросвещения России может ввести оценки за поведение в школах

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в Москве вечером 25 июня

Трое раненых из Севастополя находятся в тяжелом состоянии в Москве

"Доктор 24": психотерапевт рассказал, чем опасна сенсорная перегрузка

Пассажиры забыли более 360 игрушек в столичном метро с начала 2024 года

Температура воздуха в Москве составит 19 градусов вечером 25 июня

ЦОДД просит автомобилистов быть внимательнее за рулем, так как местами в Москве начался сильный дождь с ветром, которые сохранятся до конца дня.

Тем временем в среду, 26 июня, территорию столичного региона будет пересекать атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, усиление ветра и понижение температуры. Столбики термометров будут колебаться в пределах 22–23 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика