ЦОДД призвал автомобилистов проявить повышенное внимание за рулем из-за непогоды в Москве

ЦОДД просит автомобилистов быть внимательнее за рулем, так как местами в Москве начался сильный дождь с ветром, которые сохранятся до конца дня.

Тем временем в среду, 26 июня, территорию столичного региона будет пересекать атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, усиление ветра и понижение температуры. Столбики термометров будут колебаться в пределах 22–23 градусов.

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