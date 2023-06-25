Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Московские предприятия и организации сами вправе определить режим работы в понедельник 26 июня, который был объявлен выходным. Об этом сообщили в мэрии Москвы. Все медучреждения будут открыты, в детских садах будут созданы дежурные группы. Также в столице в ближайшее время снимут режим контртеррористической операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На российских дорогах открывают движение транспорта после ограничений, об этом сообщили в Дептрансе. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик начнут отправляться по расписанию.

В Московской и Тульской областях движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" восстановлено также был открыт проезд по мостам на трассах М-5 "Урал" и М-2 "Крым" восстановлено.

В Калужской области власти разрешили гражданам передвигаться на личном транспорте. В Липецкой области в ближайшее время откроют проезд по региональным трассам. Также был возобновлен въезд и выезд автомобилей из города, кроме участка со стороны Лебедяни.

В Воронежской области сняты ограничения на движение автотранспорта в Новой Усмани, автобусы начали ходить согласно расписанию.

Движение по трассе "Таганрог – Ростов-на-Дону" восстановлено, вокзалы работают штатно. Ряд ограничений был снят в Краснодарском крае, Белгородской, Ростовской областях и в ЛНР.

На некоторых подмосковных трассах наблюдались заторы. Водителям фур и легковых автомобилей, которые находились на дорогах, помогли волонтеры, они принесли воду и питание. Волонтеры дежурили на трассах М-5 "Урал" М-2 "Крым" с утра 25 июня.

При крушении легкомоторного самолета в подмосковном Ступине погибли два человека. По данным следственного комитета, пассажиром была несовершеннолетняя девушка, за штурвалом находился 21-летний юноша. Как пишут СМИ, молодой человек был чемпион Московской области по высшему пилотажу, он готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе, но в какой-то момент не смог выйти из пике, в связи с чем самолет разбился.

Согласно предварительной информации, у спортивного Як-52 отказал двигатель. Точные причины ЧП установят эксперты. Возбуждено уголовное дело.

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