Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране

Тем, кто 25 июня собирается посетить столичный пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, напомнили, что работает он по режиму выходного дня, до 16:00. Записаться лучше заранее – по телефону горячей линии 117 или через портал mos.ru.

"Вообще, я сам с Донбасса, поэтому было принято решение такое. Еще 24 сентября пришел в военкомат, но в своем военкомате не взяли, так как я иностранный гражданин, а здесь взяли", – поделился один из добровольцев.

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