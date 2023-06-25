Будущие контрактники рассказали, почему сочли необходимым записаться на службу в войсках

Тем, кто 25 июня собирается посетить столичный пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, напомнили, что работает он по режиму выходного дня, до 16:00. Записаться лучше заранее – по телефону горячей линии 117 или через портал mos.ru.

"За Россию переживаю, хочется, чтобы все уже закончилось. Думал в течение двух месяцев и решил пойти на службу по контракту", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.