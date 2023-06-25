Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему сочли необходимым записаться на службу в войсках

Будущие контрактники рассказали, почему сочли необходимым записаться на службу в войсках

В РФ могут ввести уголовную ответственность за поджог травы

Дежурные группы откроют детские сады Москвы 26 июня

Эксперты рассказали, как выбрать готовую окрошку

"Актуальный репортаж": российские регионы готовятся к профилактике чумы

Жителям Москвы рассказали о погоде 25 июня

Густой туман накрыл столичный регион утром 25 июня

Ближайший понедельник в Москве будет нерабочим днем

Ближайший понедельник в Москве останется нерабочим днем

Пресс-секретарь Собянина подтвердила, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве

Тем, кто 25 июня собирается посетить столичный пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, напомнили, что работает он по режиму выходного дня, до 16:00. Записаться лучше заранее – по телефону горячей линии 117 или через портал mos.ru.

"За Россию переживаю, хочется, чтобы все уже закончилось. Думал в течение двух месяцев и решил пойти на службу по контракту", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика