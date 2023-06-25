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Общество

Жителям Москвы рассказали о погоде 25 июня

Жителям Москвы рассказали о погоде 25 июня

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Ближайший понедельник в Москве будет нерабочим днем

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В последний день недели, 25 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по области пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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