Жители Капотни показали температуру воздуха в своем районе

Телеканал Москва 24 показывает термометры жителей столицы.

В Капотне сейчас плюс 28 градусов. На пару градусов ниже на юге города, сообщают зрители – плюс 26 в районе Старокаширского шоссе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.