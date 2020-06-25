Аномальная жара накрыла Москву. Город сегодня будут охлаждать трижды. Как отметил заммэра Петр Бирюков, аэрацию проводят при температуре воздуха выше плюс 25 градусов.

В Гидрометцентре даже объявили оранжевый уровень опасности. Он действует все выходные. Врачи советуют сейчас как можно меньше находиться на солнце, носить головные уборы и пить больше воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.