В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с жарой, захватившей столицу. Температура будет значительно выше нормы.

Самая высокая температура в июне была установлена в 2021 году, Москва раскалилась до плюс 35 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.