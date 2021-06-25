Москву накрыл сильный ливень

В Москву пришли дожди. Ливень освежил город, правда, не весь: где-то небо только затягивает тучами, а где-то уже образовались настоящие реки.

Подробнее о том, какие районы уже затопило и что с движением в городе, – в сюжете телеканала Москва 24.