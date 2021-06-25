Москвичам рассказали о главных событиях последнего часа

В Москве открыли еще 19 пунктов вакцинации от коронавируса и продлили время работы всех 119 прививочных центров на 2 часа. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.

Задержанных в Белоруссии Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест.

Ассоциация туроператоров России направила в правительство РФ, Ростуризм и властям Краснодарского края письма, в которых попросила смягчить ограничительные меры для туристов, чтобы не сорвать курортный сезон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.