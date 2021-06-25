В Москве выявлено 7 916 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 7 916 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 558 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 436 человек, выписали при этом 1 702 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 20 393 новых случая коронавируса, в 3 120 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 409 088 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,08%, в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия – 0,11%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.