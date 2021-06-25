В Москве начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Власти Москвы начали выдавать QR-коды, которые со следующей недели будут необходимы для посещения кафе и мероприятий. Для получения кода необходимо привиться только российскими зарегистрированными препаратами. Если гражданин вакцинирован в другом государстве, он должен будет сдать ПЦР-тест, но даже в этом случае его код будет активен только три дня.

Для похода в продуктовый магазин или аптеку QR-код не нужен. А вот в рестораны или на концерт пустят только с ним, справки о наличии антител недостаточно.

Если человек заболел, то действие его кода будет приостановлено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.