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Общество

Отправляющиеся на военную службу по контракту рассказали о желании защищать Родину

Отправляющиеся на военную службу по контракту рассказали о желании защищать Родину

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На улице Яблочкова в столице продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Туда можно записаться любым удобным способом: через портале mos.ru или по телефону 117. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

"Цель и мотивация одна – защищать свои земли, людей, мирное небо над головой", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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