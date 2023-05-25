Новости часа: в РФ не выявлено опасных для человека вариантов вируса птичьего гриппа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минпросвещения РФ прорабатывает возвращение уроков труда в школы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Летние мероприятия на ВДНХ в этом году могут посетить около 10 миллионов человек. Об этом рассказала замгендиректора выставочного комплекса по развитию Елена Жук.