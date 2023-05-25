Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: в РФ не выявлено опасных для человека вариантов вируса птичьего гриппа

Новости часа: в РФ не выявлено опасных для человека вариантов вируса птичьего гриппа

Желтый уровень погодной опасности из-за ливня и ветра объявили в столице 25 мая

Зафиксированные в РФ варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека – Попова

"Мой район": спасатели. Таганский район

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в столице вечером 25 мая

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Серебряные медали вернут в школах РФ в следующем учебном году

МЧС предупредило жителей столицы о дожде с градом и грозе до конца 25 мая

"Доктор 24": врачи объяснили, почему серотонин не является гормоном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минпросвещения РФ прорабатывает возвращение уроков труда в школы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Летние мероприятия на ВДНХ в этом году могут посетить около 10 миллионов человек. Об этом рассказала замгендиректора выставочного комплекса по развитию Елена Жук.

Читайте также
обществообразованиегородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика