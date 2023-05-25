Зафиксированные в РФ варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека – Попова

Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека. Продукция, которые попадает на прилавки, также не может нанести вреда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что проблема есть и характерна не только для России, но особенно аккуратными надо быть при поездках за границу.

Ранее в Йошкар-Оле, Калининграде и Сыктывкаре ввели карантин по птичьему гриппу. Режим повышенной готовности объявили и в Кировской области. Еще предупреждение действует в некоторых районах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.