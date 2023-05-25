Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам

Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии рисков для людей в РФ из-за гриппа птиц

Госдума одобрила введение штрафов для владельцев собак

Москвичам рассказали, какие обследования можно пройти в павильонах "Здоровая Москва"

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и грозе до конца дня

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 мая

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 60%

В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 25 мая

На улице Яблочкова в столице продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Туда можно записаться любым удобным способом: через портале mos.ru или по телефону 117. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам.

"Я ходил добровольцем первый раз в январе, вернулся, сейчас решил второй раз пойти по контракту. Я живу там недалеко: я с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика