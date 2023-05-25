Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

На улице Яблочкова в столице продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Туда можно записаться любым удобным способом: через портале mos.ru или по телефону 117. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам.

"Я ходил добровольцем первый раз в январе, вернулся, сейчас решил второй раз пойти по контракту. Я живу там недалеко: я с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

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