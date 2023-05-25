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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и грозе до конца дня

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и грозе до конца дня

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Гроза, дождь с градом и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом сообщили в МЧС. Предупреждение будет действовать до 21:00.

В Комплексе городского хозяйства Москвы жителей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При этом в столице 25 мая тепло – температура утром уже достигла 20 градусов и, по данным Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся максимум до 24 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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