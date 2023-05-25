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Общество

Российские специалисты прокомментировали заявления главы ВОЗ о новой пандемии

Российские специалисты прокомментировали заявления главы ВОЗ о новой пандемии

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Естественным путем новая пандемия возникнуть не может. Так прокомментировали высказывания главы ВОЗ о предстоящей угрозе российские специалисты. По их словам, если бы существовали предпосылки возникновения пандемии, то научное сообщество об этом бы знало.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что весь мир должен быть готов к новой угрозе, которая может возникнуть из-за мутации коронавируса или появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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