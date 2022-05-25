Москвичей предупредили о ливнях. Более трети месячной нормы осадков выпадет с вечера четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая.

При этом параллельно в столице заметно потеплеет: будет около 20 градусов.

О погоде в ближайшие дни в эфире телеканала Москва 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

