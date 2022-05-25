Минздрав Канады подтвердил 15 случаев заражения оспой обезьян.

Случай возможной оспы исследуют и в Финляндии. Пока в списке стран, где зафиксирована оспа, – 18 государств. По последним данным ВОЗ, заболели в мире более 130 человек, еще около сотни дожидаются результатов анализов.

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