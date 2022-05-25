Россиянам рассказали о сроках индексации пенсий

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 10% уже с 1 июня.

Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 360 рублей.

Кроме того, с 1 июля минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 10%.

Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет с 1 июля будет увеличен вдвое и составит 30 тысяч рублей.

