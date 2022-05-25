Школьники Москвы завоевали 248 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде

Московские школьники завоевали 248 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде учащихся. 25 мая их поздравили в Зале "Зарядье". Там же прошел праздничный концерт.

Все отмечали, что это победа не только самих столичных школьников, но и их учителей. Как в Москве готовят будущих победителей?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

