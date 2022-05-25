Телезрители прислали кадры с последнего звонка в Бескудникове

В московских школах 25 мая звенит последний звонок. Телезрителей просят поделиться кадрами с мероприятий. Фотографии можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Семья Байдаковых поделилась кадром последнего звонка в Бескудникове. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.