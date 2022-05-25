В столице ожидаются сильные дожди 26 и 27 мая – синоптики

Лето в этом году задержится. Синоптики говорят, что вместо 28 мая метеорологически оно придет только 31 мая или 1 июня.

По прогнозам, 26 и 27 мая в столице будут сильные дожди. Выпадет около трети месячной нормы осадков. И все это на фоне высокой температуры – около 20 градусов тепла.

Потом погода постепенно начнет налаживаться. Но этот май уже вошел в список самых холодных месяцев за всю историю метеонаблюдения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.