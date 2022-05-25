Москвичей предупредили об аномальных ливнях

В четверг, 26 мая, Москву накроют аномальные ливни. Об этом сообщают столичные синоптики. Говорят, что за день выпадет треть месячной нормы осадков.

Вместе с тем будет достаточно душно. Воздух прогреется до +20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

