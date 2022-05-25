Вирусолог рассказал, насколько опасна оспа обезьян

Уже 18 государств заявили о случаях оспы обезьян на своей территории. Пока пытаются отследить и изолировать контактных, две страны уже рекомендовали всем контактным привиться.

О том, насколько опасна оспа обезьян, рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.