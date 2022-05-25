Метеоролог рассказал о погоде 25 мая

24 мая стал самым холодным днем в Москве с начала месяца, сообщают синоптики. А в среду, 25 мая, ожидается облачная погода. Температура днем составит 12 градусов тепла.

Ветер будет дуть с порывами до 7 метров в секунду. Влажность воздуха средняя – 40%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.