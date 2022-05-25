Эксперт рассказал, как выбрать автозагар

Автозагар – безопасная альтернатива солярию или пляжу, отмечают специалисты. Первое средство появилось в продаже в начале 60-х годов – это был лосьон для быстрого тонирования.

Сегодня на прилавках можно найти крем, мусс, спрей, масло. О том, что выбрать, – в эфире телеканала Москва 24.