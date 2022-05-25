В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины. С таким предложением после просьб родителей выступили в Госдуме. Ведь, это прежде всего поможет многодетным семьям, пишут "Известия".

Ранее подобный законопроект в правительстве не поддержали.

Уже сейчас региональный маткапитал для покупки машины можно использовать в Петербурге, Карелии, а также в Калининградской, Смоленской областях и некоторых других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.