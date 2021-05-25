На Бульварном кольце в Москве открылась фотовыставка отряда "Лиза Алерт"

На Бульварном кольце в Москве открылась фотовыставка отряда «ЛизаАлерт». Галерея под открытым небом "10 лет в поисках пропавших" раскрывает важные проекты и события и отражает отдельные моменты и эпизоды поисковых будней.

Она будет работать для всех желающих до 1 июня. На снимках запечатлены реальные истории, как ищут потерявшихся людей в природной среде и в городе. Каждый кадр – это спасение чьей-то жизни, в том числе и с помощью "Островка безопасности" – совместного проекта "ЛизаАлерт" с торговой сетью "Пятерочка". Главная задача фотовыставки – привлечь внимание общества к теме, напомнить о тех, кого все еще ждут дома, дать необходимые рекомендации, чтобы не допустить увеличение списка пропавших.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.