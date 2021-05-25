Тем временем якутские власти объяснили, что имели в виду под обязательной вакцинацией. Главный санитарный врач республики уточнила: прививку должны сделать в первую очередь работники сферы образования, которые заняты в организации детского летнего отдыха.

Кроме того, вакцинироваться нужно всем, кто имеет отношение к "массовым мероприятиям республиканского масштаба". К середине лета в Якутии планируют привить от коронавируса не менее 70-ти процентов взрослого населения. При этом у людей будет возможность оформить письменный отказ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.