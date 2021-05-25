Пашаев оценил ужесточение наказания за пьяную езду

Законопроект, ужесточающий наказание за пьяную езду, прошел первое чтение в Госдуме. Документ увеличивает максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет.

Это касается тех, кто уже был судим за нетрезвое вождение с тяжкими последствиями. Санкции также предусматривают штрафы от трехсот тысяч до полумиллиона рублей. Сейчас суммы почти в 2 раза меньше. Снизит ли нововведение градус напряженности на дорогах? Обсудим эту тему с адвокатом Эльманом Пашаевым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.