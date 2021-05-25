В Якутии объяснили, кому нужно ставить прививку от коронавируса

Якутские власти объяснили, что они имели в виду под обязательной вакцинацией. Согласно постановлению санитарного врача региона, прививку должны сделать в первую очередь работники сферы образования, которые заняты в организации детского летнего отдыха.

Кроме того, вакцинироваться нужно всем, кто имеет отношение к "массовым мероприятиям республиканского масштаба". К середине лета в Якутии планируют привить от коронавируса не менее 70% взрослого населения.

При этом в документе не говорится о том, что вакцинация будет обязательной и не прописаны штрафы для работодателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.