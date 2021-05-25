В Москве выявили 2 705 новых случаев коронавируса

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В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 075 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 208 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 734 человек, выписали при этом 594 пациента.
За последние сутки в России подтвердили 7 884 новых случая COVID-19. При этом в 935 (11,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
За последние сутки в стране подтверждено 393 смерти, за весь период пандемии в России умерли 119 194 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 743 человека, за все время – 4 632 955. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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