В Москве выявили 2 705 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 075 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 208 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 734 человек, выписали при этом 594 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 7 884 новых случая COVID-19. При этом в 935 (11,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в стране подтверждено 393 смерти, за весь период пандемии в России умерли 119 194 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 743 человека, за все время – 4 632 955. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.