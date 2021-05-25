Дагестанские школьники, станцевавшие в балетных пачках, разгневали местных жителей

В Дагестане не утихают скандалы из-за выступления выпускников в балетных пачках. Шуточным танцем из "Лебединого озера" парни хотели повеселить зрителей, однако общественность республики не оценила юмор.

Жители сочли это выступление постыдным, недостойным и противоречащим религии. Школьников, танцевавших балет, и их учителей начали травить в соцсетях.

Директор лицея №8 Махачкалы Земфира Алиева сообщила, что постановка номера изучается.

В защиту уже выступили бывшие ученики лицея. Они написали коллективное письмо, в котором отметили, что "танец не носил ни уничижительного, ни пропагандистского характера, это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.