Дагестанские школьники, станцевавшие в балетных пачках, разгневали местных жителей

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В Дагестане не утихают скандалы из-за выступления выпускников в балетных пачках. Шуточным танцем из "Лебединого озера" парни хотели повеселить зрителей, однако общественность республики не оценила юмор.
Жители сочли это выступление постыдным, недостойным и противоречащим религии. Школьников, танцевавших балет, и их учителей начали травить в соцсетях.
Директор лицея №8 Махачкалы Земфира Алиева сообщила, что постановка номера изучается.
В защиту уже выступили бывшие ученики лицея. Они написали коллективное письмо, в котором отметили, что "танец не носил ни уничижительного, ни пропагандистского характера, это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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