Москвичам рассказали о погоде на день

Во вторник в столице будет солнечно. С утра столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.

Днем, по данным метеоредакции "Атмсофера", будет около 21 градуса тепла. Осадков не ожидается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.