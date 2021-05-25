В России выявили 14 случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса

В мире появляются все новые штаммы коронавируса. Одна из последних и очень опасных версий – "индийский" штамм.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 14 случаев заражение этим штаммом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.