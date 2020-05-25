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25 мая 2020, 11:45

Общество

Куда мечтают отправиться москвичи после пандемии COVID-19

Куда мечтают отправиться москвичи после пандемии COVID-19

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Москвичи строят планы на окончание пандемии коронавируса. Один из крупнейших сервисов по бронированию отелей рассказал, куда мечтают отправиться путешественники.

Чаще всего они добавляют в список желаний российские города, а самые амбициозные смотрят в сторону Италии, Индонезии, Таиланда и Турции. Последняя готова принимать гостей из России уже с 15 июля.

Но сбудутся ли смелые ожидания, пока предсказать сложно даже экспертам отрасли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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