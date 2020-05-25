Куда мечтают отправиться москвичи после пандемии COVID-19

Москвичи строят планы на окончание пандемии коронавируса. Один из крупнейших сервисов по бронированию отелей рассказал, куда мечтают отправиться путешественники.

Чаще всего они добавляют в список желаний российские города, а самые амбициозные смотрят в сторону Италии, Индонезии, Таиланда и Турции. Последняя готова принимать гостей из России уже с 15 июля.

Но сбудутся ли смелые ожидания, пока предсказать сложно даже экспертам отрасли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.