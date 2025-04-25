Сестры-близнецы из Австралии прославились манерой говорить в унисон

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Австралии. Его главные герои – сестры-близнецы Бриджит и Пола Пауэрс.

Недавно они стали свидетелями жестокого убийства, о чем рассказали в интервью местным журналистам. При этом женщины говорили одни и те же фразы совершенно синхронно. Сами они рассказывают, что говорят так с самого детства и не видят в этом ничего необычного.

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