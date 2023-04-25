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Москвичам рассказали, где получить информацию о контрактной службе в армии

Москвичам рассказали, где получить информацию о контрактной службе в армии

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Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут узнать подробности любым доступным способом: по телефону, через чат-бот или обратившись к волонтерам. Информационные стенды о службе по контракту размещены возле станций метро и магазинов.

Кроме того, можно позвонить по номеру горячей линии 117. Операторы ежедневно принимают сотни звонков. Узнать подробности о выплатах и льготах можно также и через специальный чат-бот в телеграмме. Продолжает работу и пункт по набору на контрактную службу на улице Яблочкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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