Москвичам рассказали, где получить подробную информацию о воинской службе по контракту

Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут узнать все подробности любым доступным способом, в том числе через чат-бот или обратившись к волонтерам. Информационные стенды о службе по контракту размещены возле станций метро, магазинов и крупных торговых центров.

Кроме того, можно позвонить по номеру горячей линии 117. Операторы ежедневно принимают сотни звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.