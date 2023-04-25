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Общество

Москвичам рассказали, где получить подробную информацию о воинской службе по контракту

Москвичам рассказали, где получить подробную информацию о воинской службе по контракту

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Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут узнать все подробности любым доступным способом, в том числе через чат-бот или обратившись к волонтерам. Информационные стенды о службе по контракту размещены возле станций метро, магазинов и крупных торговых центров.

Кроме того, можно позвонить по номеру горячей линии 117. Операторы ежедневно принимают сотни звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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