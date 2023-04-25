Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Общество

Жителям столицы рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

Жителям столицы рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в столице вечером 25 апреля

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

В Борисовских прудах нашли 15-килограммовую рыбу

Новости часа: РФ закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии

"Доктор 24": эксперт рассказала, как влияет пропуск завтрака на организм человека

Синоптики спрогнозировали по-летнему теплую погоду 25 апреля

Акция "Георгиевская ленточка" началась в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 апреля

Сотни звонков ежедневно принимают операторы горячей линии. По номеру 117 могут обратиться кандидаты, которые хотят задать вопросы о военной службе по контракту или записаться на прием в центр на улице Яблочкова.

Сделать это можно также через чат-бот в Telegram и на портале mos.ru. Разобраться во всем также помогают волонтеры. Специальные информационные стойки работают в популярных точках города: у станций метро и возле крупных торговых центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика