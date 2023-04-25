12:00Общество
Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту
Сотни звонков ежедневно принимают операторы горячей линии. По номеру 117 могут обратиться кандидаты, которые хотят задать вопросы о военной службе по контракту или записаться на прием в центр на улице Яблочкова.
Сделать это можно также через чат-бот в Telegram и на портале mos.ru. Разобраться во всем также помогают волонтеры. Специальные информационные стойки работают в популярных точках города: у станций метро и возле крупных торговых центров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.