Украинские войска обстреляли минами Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 4 мины калибром 120 миллиметров.

Хуснуллин: Лимит льготной ипотеки остается прежним, несмотря на снижение ставки до 9%.

Ректор МГУ: вузы России будут активно участвовать в Десятилетии науки и технологий.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.